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Совфед отреагировали на выдворение журналистки РФ из Латвии
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В Совфеде отреагировали на выдворение российской журналистки из Латвии 

Газета.Ru
Фото: Вести.Ru

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что выдворение российской журналистки из Латвии показывает, как в этой стране Евросоюза относятся к свободе слова и к правам журналистов, передает РИА "Новости".

Он отметил, что страны Балтии, включая Латвию, неоднократно в ПАСЕ поднимали вопрос о том, что в России якобы нарушаются права человека.

"Когда в очередной раз представители Латвии в ПАСЕ будут говорить о правах человека или свободе слова в России, то пусть расскажут своим европейским партнерам об угрозе, которая исходит от российских журналистов и о черных списках лиц, которым запрещен въезд в эту образцовую европейскую демократию", — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что задержанной в Латвии российской журналистке ВГТРК Ольге Курлаевой не разрешили купить билет на самолет.

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