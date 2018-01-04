В Госдуме ответили на угрозы Киева в адрес компаний ФРГ

Украина пытается помешать сотрудничеству Daimler и России, считают в Думе

Киев пытается вбить клин между немецким автоконцерном Daimler и Россией, однако украинский МИД абсолютно не владеет информацией об автомобильном рынке Крыма, считает депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Как сообщило в среду украинское информагентство УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму вопреки санкциям Евросоюза, будут отвечать политически и юридически.

Еще ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляло, что ряд известных автоконцернов якобы работает в Крыму в обход санкций.

Сотрудники украинского ведомства утверждали, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

"Официальный Киев пытается вбить клин между сотрудничеством немецкого концерна Daimler и Россией. В качестве поля боя главный украинский дипломат Павел Климкин выбрал Крым — в то же время украинский МИД абсолютно не владеет информацией про автомобильный рынок полуострова", — заявил Бальбек РИА Новости, комментируя заявление Климкина.

По мнению парламентария, заявление главы МИДа — из разряда "слышал звон, но не понял, откуда он", то есть, "абсолютно голословное".

"В Киеве решили уколоть Крым "мерседесовской звездой", но, как говорится, что ни выпад — все мимо. В Крыму, действительно, продаются новые автомобили Mercedes, но, к сожалению, ближайший официальный дилер находится в Краснодаре. Хотя, следует признать, что сервисная команда крымских салонов, продающих Mercedes, выполняет полную линейку работ, необходимых для поддержания этих автомобилей в надлежащем техническом состоянии", — пояснил депутат.

В самом автоконцерне Daimler РИА Новости заявили в конце декабря, что не имеют официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания на полуострове Крым с 2015 года и соблюдают действующий санкционный режим.

Подробности санкций

Западные санкции запрещают компаниям, находящимся под юрисдикцией Евросоюза, приобретать или увеличивать долю в недвижимости, расположенной в Крыму или Севастополе, приобретать новые доли или увеличивать долю в юридических лицах этих регионов, предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении займа или кредита, иным образом предоставлять финансирование компаниям Крыма и Севастополя, создавать на полуострове совместные предприятия, а также предоставлять инвестиционные услуги по сделкам такого рода.

Компаниям из стран-членов ЕС также запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. В частности, кораблям, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Западные страны ввели санкции против полуострова, включая запрет на торговлю и финансовые операции.

Российские власти ранее не раз подчеркивали, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".