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Трамп обвинил Клинтон в «сговоре» с ФБР и Россией
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Трамп обвинил Клинтон в «сговоре» с ФБР и Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и Россией. Соответствующую позицию американский лидер изложил в своем микроблоге в Twitter.

"Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!" — отметил глава государства.

​Под "липовой книгой" президент США имеет в виду вышедшую в пятницу работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах.

Политические оппоненты из Демократической партии утверждают, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Глава государства категорически отрицает это. Москва ранее неоднократно опровергала, что поддерживала в ходе избирательной кампании в США какого-либо кандидата.

Ранее издание The Hill сообщило о том, что ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон. Следователей интересует деятельность ее благотворительного фонда Clinton Foundation в период, когда Клинтон руководила Госдепартаментом.

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