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Названа причина вызова Турцией посла РФ
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Названа причина вызова Турцией посла РФ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

МИД Турции вызвал послов РФ и Ирана в Анкаре, чтобы выразить протест против нарушения сирийской армией границ зоны деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, Турция попросила российского и иранского послов призвать власти Сирии прекратить нарушения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» бомбят позиции умеренной оппозиции в Идлибе.

>> Сирийская армия освободила Абу-Духур

В российском посольстве комментировать информацию о вызове посла РФ в посольство Турции отказались.

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