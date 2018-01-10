Названа причина вызова Турцией посла РФ

МИД Турции вызвал послов РФ и Ирана в Анкаре, чтобы выразить протест против нарушения сирийской армией границ зоны деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, Турция попросила российского и иранского послов призвать власти Сирии прекратить нарушения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» бомбят позиции умеренной оппозиции в Идлибе.

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В российском посольстве комментировать информацию о вызове посла РФ в посольство Турции отказались.