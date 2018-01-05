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В России начали сбор подписей за Путина
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Волонтеры начали сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2018 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Начался сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Об этом агентству РИА Новости сообщила региональный координатор движения «Волонтеры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

По ее словам, Хабаровский край дал старт мероприятию, которое позднее в пятницу продолжится в остальных субъектах Российской Федерации. В Хабаровске подписи собирают в двух торговых комплексах — «НК Сити» и «Южный парк».

28 декабря Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал инициативную группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. После этого он может начать сбор подписей и агитацию. Для того, чтобы получить регистрацию на выборах, Путину предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января.

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