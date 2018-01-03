Ещё
Навальный обжаловал решение ВC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навальный обжаловал отказ Верховного суда удовлетворить его жалобу на ЦИК 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного суда о признании законным отказа Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу для его самовыдвижению в кандидаты на пост президента. Об этом сообщил юрист Иван Жданов.

«Мы подали апелляционную жалобу, дата рассмотрения ещё не назначена», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, жалобу будет рассматривать апелляционная инстанция ВС.

30 декабря Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для его самовыдвижения.

25 декабря Центризбирком отказал оппозиционеру в регистрации группы избирателей из-за неснятой судимости.

RT на русском: последние новости
Поклонская призналась, какой футбольный клуб ей нравится больше — ЦСКА или «Спартак» Кадыров по случаю праздника прочитал новогоднее стихотворение Oberösterreichische Nachrichten: к «суровым будням» Россия вернётся лишь после ЧМ-2018
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: РФ захватит три страны
В Германии разразился скандал с военными США
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
Саакашвили выступил с неожиданным обвинением
На Украине назвали сроки окончания войны на Донбассе
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
00:25
Турист выскочил на крыло самолета через аварийный выход
Происшествия
03:02
20 машин столкнулись в США
ДТП Происшествия
00:26
Голубь стал звездой Интернета
Общество
00:06
Доигралась! Блондинка получила пробкой в глаз
Происшествия
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение