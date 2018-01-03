Навальный обжаловал решение ВC

Навальный обжаловал отказ Верховного суда удовлетворить его жалобу на ЦИК

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного суда о признании законным отказа Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу для его самовыдвижению в кандидаты на пост президента. Об этом сообщил юрист Иван Жданов.

«Мы подали апелляционную жалобу, дата рассмотрения ещё не назначена», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, жалобу будет рассматривать апелляционная инстанция ВС.

30 декабря Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для его самовыдвижения.

25 декабря Центризбирком отказал оппозиционеру в регистрации группы избирателей из-за неснятой судимости.