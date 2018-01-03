«Есть, что рассказать»: Захарова отреагировала на планы США

Захарова прокомментировала намерение США созвать заседания в СБ и СПЧ ООН из-за ситуации в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Вашингтон созовёт специальные задания Совбеза и Совета по правам человека в связи с протестами в Иране.

«Нет сомнений, что делегации США есть, что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в Facebook.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон созовёт экстренные заседания в связи с ситуацией в Иране в СБ и СПЧ ООН.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны около 450 человек, около 20 человек погибли.