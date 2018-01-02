РФ предрекли возвращение к «суровым будням»

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Oberösterreichische Nachrichten: к «суровым будням» Россия вернётся лишь после ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Если и ожидать проблем от России, то только во второй половине нового года, пишет Oberösterreichische Nachrichten. До конца ЧМ-2018 Москва будет избегать любых негативных заголовков в СМИ. И вот уже после мирового первенства Кремль вновь вернётся к своим «суровым будням», подчёркивает автор статьи Штефан Шоль.

Если «неприятности в России и с Россией и возникнут», то только во второй половине 2018 года, пишет австрийская газета Oberösterreichische Nachrichten. Новый же год Российская Федерация «начнёт менее динамично», полагает автор статьи Штефан Шоль.

«Ведь уже давно понятно: на предстоящих президентских выборах Владимир Путин хочет лишний раз самоутвердиться в качестве президента страны, — продолжает корреспондент Oberösterreichische Nachrichten в Москве. — В планы Кремля входит скорее гармоничная предвыборная борьба».

Затем, в июне 2018 года, в России стартует чемпионат мира по футболу.

«По опыту можно сказать, что страна, принимающая турнир, будет избегать любых негативных заголовков в СМИ до его начала. И во время самого чемпионата организаторы турнира и правоохранительные органы не пожалеют сил, чтобы предотвратить любые скандалы, например с участием дерущихся российских футбольных фанатов», — уверен Штефан Шоль.

И вот уже после окончания мирового первенства «Кремль вновь вернётся к своим суровым будням».

«В худшем случае выставленная прежде на показ враждебность может перерасти в столь неожиданную агрессивность, как это было во время военных действий против Украины после зимних Олимпийских игр 2014 года в российском Сочи», — опасается автор статьи.

Что касается внутриполитических процессов, то в России «уже давно существует тенденция усиливать давление на оппозиционеров и социальных отступников».

«Впрочем, эта стратегия пока не угрожает стабильности путинского государства — ночного сторожа», — отмечает корреспондент австрийской газеты.

С точки зрения внешней политики, в новом году противостояние Российской Федерации с соседней Украиной и Западом в целом может привести к новым кризисам, считает Штефан Шоль.

«Маленькая война в Донбассе, крымский вопрос и новая российско-американская неприязнь застыли в клинче. Разрядка не предвидится и в 2018 году. Не стоит забывать и о вновь появившейся у Кремля потребности, при помощи военных операций, как, например, в Сирии, вернуть России статус сверхдержавы на международной арене», — поясняет автор статьи.

Таким образом, политическое будущее Российской Федерации останется непредсказуемым и в новом 2018 году, резюмирует корреспондент австрийской газеты Oberösterreichische Nachrichten в Москве Штефан Шоль.

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