Эстония отказала РФ в дополнительных избирательных участках

МИД Эстонии запретил РФ открывать дополнительные избирательные участки

Министерство иностранных дел Эстонии не удовлетворило просьбу посольства РФ разрешить на время выборов президента России открыть дополнительные избирательные участки, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

"Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого, посольство РФ может проводить выборы только в помещениях посольства Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве", — сказала Камилова.

Ранее посол России в Эстонии Александр Петров сообщил журналистам, что посольство направило ноту МИД Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России с учетом того, что интерес к предстоящим выборам президента РФ достаточно большой и действующих избирательных участков не хватает. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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По данным посольства, на выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года в Эстонии для проживающих здесь 85 тысяч российских граждан было открыто девять избирательных участков, в том числе четыре в Таллинне в помещениях посольства и консульства, четыре в помещениях генерального консульства РФ в Нарве, и еще один в консульской канцелярии посольства РФ в Тарту.