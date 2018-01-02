Эстония отказала РФ в дополнительных избирательных участках

Министерство иностранных дел Эстонии не удовлетворило просьбу посольства РФ разрешить на время выборов президента России открыть дополнительные избирательные участки, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.
"Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого, посольство РФ может проводить выборы только в помещениях посольства Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве", — сказала Камилова.
Ранее посол России в Эстонии Александр Петров сообщил журналистам, что посольство направило ноту МИД Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России с учетом того, что интерес к предстоящим выборам президента РФ достаточно большой и действующих избирательных участков не хватает. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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По данным посольства, на выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года в Эстонии для проживающих здесь 85 тысяч российских граждан было открыто девять избирательных участков, в том числе четыре в Таллинне в помещениях посольства и консульства, четыре в помещениях генерального консульства РФ в Нарве, и еще один в консульской канцелярии посольства РФ в Тарту.