Яровая о шествии в честь Бандеры: «Поминки по Украине»

Яровая назвала шествие в честь Бандеры поминками Украины

Факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры выглядят как поминки Украины, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

«Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины», — заявила вице-спикер.

Вместе с тем она отметила, что «вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры» «формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня».

Тысяча бандеровцев приняла участие в шествии в Киеве

Накануне в Киеве и других городах прошли факельные шествия, приуроченные ко дню рождения Степана Бандеры. В столице Украины на мероприятии собралось порядка тысячи человек. Среди них были представители ультраправых движений и сторонники партии «Свобода». Марш проходил под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».