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Поклонская назвала главную цель в жизни
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Поклонская назвала главную цель в жизни 

RT на русском 2 часа назад

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в блицинтервью RT рассказала, что стало для неё причиной для гордости в 2017 году, и назвала главную цель в жизни.

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По её словам, в 2017 году поводом для гордости стало то, что она смогла помочь многим людям.

Кроме того, она считает, что главной целью в жизни является счастье.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала Поклонская.

Ранее режиссёр Алексей Учитель в блицинтервью RT рассказал, что его больше всего потрясло в 2017 году, а также что общего у Матильды и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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