Ещё
Пушков о решении Польши: устали от «успехов» Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков об отказе Польши от беженцев: устали от «успехов» Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил накануне, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком беженцев из Украины.

Польша отказалась принимать беженцев

Глава правительства также рассказал, что Польша помогла снизить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом он отметил, что позиция Варшавы по вопросу мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки остается неизменной.

"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Ранее Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.

РИА Новости: последние новости
Кадыров прочитал стихотворение на Новый год Путин подписал закон, направленный на совершенствование бюджетного процесса Путин ужесточил наказание за вербовку боевиков до пожизненного заключения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабль ВМС Украины открыл огонь по судну Танзании
Бесстыдство Ротару возмутило россиян
Пугачева нашла виноватых после конфуза
Красное море потопит Крым
Собчак устроила танцы на пороге храма
Видео
00:00
Видео с пожирающей себя змеей вызвало ожесточенные споры
Безумный мир
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение