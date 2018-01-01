Ещё
Жена муфтия Дагестана подалась в президенты РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК принял документы жены муфтия Дагестана для выдвижения на выборы-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

ЦИК принял к рассмотрению документы у супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах президента РФ, сообщается на сайте комиссии.

"Первого января 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ приняла к рассмотрению документы у Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", — говорится в сообщении.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

На этапе регистрации самовыдвиженцам предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

>> Путин не думает о своей роли в истории

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

РИА Новости: последние новости
Кадыров прочитал стихотворение на Новый год В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали "ядом в блестящей обертке" В Кремле анонсировали встречу Путина с премьером Израиля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине резко повышен стаж выхода на пенсию
«Выходка»: РПЦ о танце Собчак на пороге храма
Бесстыдство Ротару возмутило россиян
Киркоров не стал петь российский гимн
Россия закрывает небо для наблюдателей США
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение