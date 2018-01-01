Жена муфтия Дагестана подалась в президенты РФ

ЦИК принял документы жены муфтия Дагестана для выдвижения на выборы-2018

ЦИК принял к рассмотрению документы у супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах президента РФ, сообщается на сайте комиссии.

"Первого января 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ приняла к рассмотрению документы у Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", — говорится в сообщении.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

На этапе регистрации самовыдвиженцам предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

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Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.