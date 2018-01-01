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Путин рассказал о самой «невообразимой» новости
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Путин рассказал о самой «невообразимой» новости полувековой давности 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности, передает РИА «Новости».

«Из тех ярких событий это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144», — заявил Путин.

По его словам, это и сейчас кажется «какой-то фантастикой», а тогда «вообще было что-то невообразимое».

«Яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года (СССР — Канада. — «Газета.Ru»)», — отметил Путин.

Кроме того, российский президент рассказал, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире. Он подчеркнул, что это гораздо интереснее.

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«Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю», — сказал Путин.

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