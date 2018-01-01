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В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
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В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к украинским гражданам.

Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса

В частности, Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их «братьями и сёстрами» Украины, а также отметил оптимизм, веру в свою страну и в свои силы как главные ресурсы украинского народа.

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается «добрым словом» формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что после бомбардировок и диверсий все его слова — это яд в блестящей обёртке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, и ещё западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — считает парламентарий.

Ранее Порошенко назвал оптимизм и веру в свои силы главными ресурсами украинцев.

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