Ещё
Совфед ответил Порошенко на слова о Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков назвал цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал цинизмом заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Украина является домом жителей Донбасса.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Пётр Порошенко во время новогоднего поздравления обратился к жителям Донбасса и Крыма, а также поздравил США, Канаду и Европейский союз.

RT на русском: последние новости
Пушков назвал цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса Кадыров по случаю праздника прочитал новогоднее стихотворение Посол России рассказал об отношениях с Вашингтоном и желании Трампа поладить с Москвой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса
Россия сводит все деньги в одну кубышку
Праздничный шпагат Волочковой взбесил россиян
Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти
На Украине повысили стаж для выхода на пенсию
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Катастрофы
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
01:21
Опубликованы показания организатора взрыва в Петербурге
Криминал Другое
05:12
Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы
Криминал Происшествия
00:15
Сын сенатора удалил Instagram после поездки с мигалками
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение