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Кадыров прочитал стихотворение россиянам
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Кадыров прочитал стихотворение на Новый год 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видеообращение с поздравлением на Новый год и прочитал новогоднее стихотворение.

Кадыров пожелал в наступившем году счастья, удачи и благополучия.

Ранее с Новым годом россиян поздравили многие политические деятели, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Рогозина, сенатора Алексея Пушкова и многих других. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к согражданам пожелал здоровья и перемен к лучшему в наступившем году.

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