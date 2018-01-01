Кадыров прочитал стихотворение россиянам

Кадыров прочитал стихотворение на Новый год

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видеообращение с поздравлением на Новый год и прочитал новогоднее стихотворение.

Кадыров пожелал в наступившем году счастья, удачи и благополучия.

Ранее с Новым годом россиян поздравили многие политические деятели, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Рогозина, сенатора Алексея Пушкова и многих других. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к согражданам пожелал здоровья и перемен к лучшему в наступившем году.