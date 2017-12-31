Путин поздравил россиян

Путин пожелал россиянам перемен к лучшему в Новом году и поблагодарил за веру в Россию

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен к лучшему, а также поблагодарил граждан страны за веру в Россию. Традиционное выступление главы государство вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступил 2018 год.

"Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", — заявил Путин.

В последние минуты уходящего года глава государства призвал всех "сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием". "Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", — пожелал он. "Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам", — добавил президент.

Путин отдельно поздравил "тех, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда". "Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", — подчеркнул он.

"Где бы мы ни находились — за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", — отметил Путин. Он пожелал всем гражданам страны успехов и благополучия, "мира и процветания нашей любимой и единственной России".