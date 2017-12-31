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Установлена численность сотрудников МВД
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Путин установил предельную штатную численность сотрудников МВД 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МВД России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813" — говорится в документе.

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