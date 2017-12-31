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Заявление Киева о Крымском мосте связали с оружием из США
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В ГД связали заявление Киева о Крымском мосте с поставками оружия из США 

РИА Новости 4 часа назад

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек связал заявление экс-замначальника Генштаба ВСУ о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет с тем, что США одобрили план по предоставлению Украине летального оружия.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сказал в ходе общения с читателями издания "Главред", что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

Бальбек охарактеризовал заявления Романенко как "временное затмение рассудка". "Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружия из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий", — сказал депутат РИА Новости.

"Крым — это непреступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе. Любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню", — добавил собеседник агентства.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

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