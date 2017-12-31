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ФМС и ФСКН ликвидируют в 2018 году
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В 2018 году завершится ликвидация ФМС и ФСКН 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил срок упразднения Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) до 1 июля 2018 года.

Ранее ликвидационные мероприятия должны были завершиться до 1 июля 2017 года. Потом этот срок был продлен до 1 октября. Как сообщила в ноябре заместитель председателя Счетной палаты РФ Вера Чистова, мероприятия по ликвидации ФМС не завершены еще в семи территориальных органах, а по ликвидации ФСКН — в девяти. Большая часть претензий связана с оформлением недвижимого имущества.

Наркоконтроль и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные федеральные службы указом президента РФ в апреле 2016 года.

Распоряжением правительства на баланс МВД были переданы десять крупных учреждений расформированной службы наркоконтроля, в том числе институты, медицинские учреждения и санатории. Еще 19 различных организаций перешли в МВД от упраздненной ФМС. От ФСКН министерству достались научно-исследовательский центр в Москве, Сибирский юридический институт в Красноярске, Северо-Западный институт в Ленинградской области и Дальневосточный институт в Хабаровске. Также МВД получило несколько санаториев и центральную поликлинику ФСКН в Москве.

От миграционной службы в ведение министерства перешли центры временного размещения иностранцев в ряде регионов РФ, центры содержания иностранцев, подлежащих выдворению из страны, а также учебные центры и ФГУП "Паспортно-визовый сервис".

На базе ликвидированных подразделений в структуре МВД РФ были созданы два главка: Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ МВД) и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД).

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