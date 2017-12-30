Лавров рассказал, чему научил его Путин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», какой навык он перенял у Владимира Путина, сообщается на сайте НТВ.

Отвечая на вопрос, как ему удается с серьезным лицом произносить фразу «западные партнеры», Лавров отметил, что он научился этому у российского президента. «Безусловно, мы все учимся у президента», — сказал Лавров, упомянув о том, что Путин эту фразу тоже употребляет.

«Я считаю, что по большому счету все, с кем мы общаемся, — это партнеры. Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные», — сказал министр, отметив, что таковых на Западе становится все больше.

В интервью Лавров также упомянул о том, что шансы страны на нормализацию отношений с Западом в следующем году и победу сборной России на домашнем чемпионате мира приблизительно одинаковы.

Также министр рассказал, что продолжает кататься на горных лыжах, хотя времени на это увлечение у него остается немного. В ближайшее время он собирается покататься в Сочи.