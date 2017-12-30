Ещё
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал, чему научил его Путин 

Рамблер 3 часа назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», какой навык он перенял у Владимира Путина, сообщается на сайте НТВ.

Отвечая на вопрос, как ему удается с серьезным лицом произносить фразу «западные партнеры», Лавров отметил, что он научился этому у российского президента. «Безусловно, мы все учимся у президента», — сказал Лавров, упомянув о том, что Путин эту фразу тоже употребляет.

«Я считаю, что по большому счету все, с кем мы общаемся, — это партнеры. Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные», — сказал министр, отметив, что таковых на Западе становится все больше.

В интервью Лавров также упомянул о том, что шансы страны на нормализацию отношений с Западом в следующем году и победу сборной России на домашнем чемпионате мира приблизительно одинаковы.

Также министр рассказал, что продолжает кататься на горных лыжах, хотя времени на это увлечение у него остается немного. В ближайшее время он собирается покататься в Сочи.

 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители США не поняли шутку Лаврова
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Любовница мужа явилась к беременой Кудрявцевой
Появился неожиданный кандидат в президенты РФ
Названо имя исполнителя теракта в Петербурге
Видео
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
01:30
Ту-95 встревожил австралийские ВВС
Войска Армия
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:32
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Происшествия
00:25
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Политика
04:08
ВС принял решение по Навальному
Политика
02:05
Раскрыты доходы Жириновского
Политика
01:48
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
Шоу-бизнес Другое
08:31
Литвинова о домогательствах: «Это так смешно было»
Шоу-бизнес
00:47
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение