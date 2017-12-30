Избирательный фонд Собчак стал рекордсменом

Телеведущая Ксения Собчак оказалась на первом месте по количеству собранных средств для предвыборной кампании. К середине недели в ее избирательный фонд поступило 19,4 миллиона рублей. В фондах Бориса Титова и Григория Явлинского примерно по 10 миллионов рублей. Это следует из первых данных Центризбиркома, сообщает РИА Новости.

Команда Собчак начала сбор подписей

Первые сведения о финансировании избирательных кампаний ЦИК опубликовал на своем сайте. Приводятся данные на 27 декабря.

Кандидаты должны открыть свой избирательный счет в Сбербанке. Пока отражены сведения о пяти кандидатах: лидере ЛДПР Владимире Жириновском, телеведущей Ксении Собчак, которая идет на выборы от «Гражданской инициативы», председателе партии «Коммунисты России» Максиме Сурайкине, бизнес-омбудсмене Борисе Титове, которого выдвинула «Партия роста», а также сооснователе партии «Яблоко» Григории Явлинском.

Приводятся данные по конкретным статьям расходов, если финансовые операции по ним превышали 100 тысяч рублей. Из них следует, что Собчак потратила 3,709 млн на финансовое обеспечение сбора подписей (3,65 млн руб).