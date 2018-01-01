Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса

Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко во время новогоднего обращения.

Он также во время обращения поздравил с Новым годом международных партнеров Украины, в частности США, Канаду и ЕС.

Кроме того он пообещал в укреплять украинскую армию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.