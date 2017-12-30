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В МИД рассказали о последствиях размещения сил НАТО вблизи России
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В МИД рассказали о последствиях размещения сил НАТО вблизи России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Размещение сил и средств НАТО на территории граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьёзную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — цитирует его Интерфакс.

Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс считает своей главной задачей противостояние России.

В конце июня в НАТО сообщили о «растущей по всем фронтам угрозе» со стороны Москвы.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал ФАН заявления альянса.

RT на русском: последние новости
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