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Посол России в США: Мы с протянутой рукой ходить не будем 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: ТАСС

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о встречах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и сенатором-республиканцем Роном Джонсоном.

Антонов сообщил, что предлагал встретиться многим сенаторам США, но «состоялась только одна такая встреча». С Джонсоном он обсудил «необходимость, возможность, перспективу восстановления межпарламентских связей».

«Но хотел бы подчеркнуть, что мы с протянутой рукой ходить не будем», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Антонов сказал, что после встречи с главой Госдепа у него «осталось очень доброе, конструктивное восприятие этой встречи». По словам посла, Тиллерсон вел себя дружелюбно. Антонов считает, что госсекретарь «озабочен нынешним уровнем» отношений Москвы и Вашингтона, осознает наличие «проблем, которые трудно решить мгновенно», передает ТАСС.

Кроме того, Антонов обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном «проблемы глобальной безопасности» и «раздражители» в отношениях двух стран. Была подчеркнута важность сотрудничества в борьбе с терроризмом. Шэннона российский посол назвал «мудрым, умным, опытным дипломатом».

«Дело в том, что так называемая «русская тема», «русское вмешательство» — это разменная карта в политической борьбе в Соединенных Штатах Америки. Недовольная проигрышем в выборах сторона решила использовать этот фактор для того, чтобы обелить себя, списать свое поражение, обвинив в данном случае Россию во всех грехах», — сказал Антонов.

Напомним, Антонов также отметил «ущербные моменты» новой стратегии нацбезопасности США.

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