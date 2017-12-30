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Где в США создадут участки для выборов президента РФ
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Антонов рассказал, где в США создадут участки для выборов президента России 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: ТАСС

Российские граждане в США смогут проголосовать на выборах президента России на участках в посольстве, консульствах и 14 городах, включая Сан-Франциско, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Там, где есть наши (представительства), будут открыты избирательные участки", — сказал он в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, российские граждане будут проинформированы о порядке голосования, в частности через СМИ. Кроме того, вся информация будет опубликована на сайтах посольства и генеральных консульств.

Кроме того, рассказал Антонов, "в 14 городах США, в том числе в Сан-Франциско, будут развернуты мобильные участки" для голосования. "Единственное, (там) мы будем устраивать досрочное голосование. Никуда не придется лететь. Мы прилетим сами", — сказал посол.

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