Ещё
РФ отказала сенатору США в визе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: сенаторы из США отменили поездку в Россию после отказа в визе коллеге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин, пишет газета Politico.

По данным издания, республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо намеревались приехать Россию вместе с Шаин примерно в середине января, чтобы встретится с представителями правительства и посетить общественные организации. Сенаторы также заявили о планах пообщаться со "следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений".

Согласно изданию, сенаторы "были уведомлены, что Шаин не будет разрешен въезд".

"Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената неудачное и контрпродуктивное для улучшения отношений между нашими странами", — цитирует издание заявление Джонсона, который также возглавляет комитет по внутренней безопасности и подкомитет по европейскому сотрудничеству в сфере безопасности в комитете по иностранным делам.

Издание не называет причины отказа в визе, однако отмечает, что Шаин активно поддерживала запрет на использование программного обеспечения "Касперского" в американских госучреждениях, а также настаивала на внесении RT America в список иностранных агентов.

РИА Новости: последние новости
Лавров отказался назвать главного "дебила" мировой политики "Сепаратизмом" попахивает: в Киеве женщину уволили за отдых в России Антонов рассказал, где в США создадут участки для выборов президента России
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России обещают природный коллапс
Госдеп США попросил помощи у России
Украина заявила об уязвимости Крымского моста
Украина будет судить освобожденных из плена солдат
Брыльскую безжалостно унизили
Видео
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
01:00
Автобус врезался в остановку в Москве
ДТП Происшествия
00:50
Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку
Происшествия Катастрофы
01:00
Въехавший в остановку водитель автобуса госпитализирован
Происшествия
00:53
«Чуть не задохнулись в тоннеле»: пожар в метро Петербурга
Происшествия
01:04
Актрисы рассказали о домогательствах на «Вечернем Урганте»
Шоу-бизнес
00:55
Снежная королева с обнажённой грудью
Общество
02:20
Тверская улица станет пешеходной
Новости Москвы
00:18
Кремль назвал разочарования года
Политика
04:06
Ургант схлестнулся в битве плохих шуток с Дорном
Шоу-бизнес Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение