Поклонская записала новогоднее видеообращение

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым 2018 годом. Видеообращение бывшего прокурора Крыма

опубликовано на YouTube-канале.

"Дорогие друзья, этот год принёс для каждого из нас что-то личное. Это были разочарования и радости, поражения и победы, ошибки и работа над их исправлением. Всё это — наш опыт, с которым мы пойдём дальше", — говорит Поклонская.

В видеообращении депутат пожелала народам России и Украины сплоченности, а всем странам — жить в мире.

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