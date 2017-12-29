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Поклонская записала новогоднее видеообращение
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Поклонская записала новогоднее видеообращение 

Рамблер 5 часов назад

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым 2018 годом. Видеообращение бывшего прокурора Крыма

опубликовано на YouTube-канале.

"Дорогие друзья, этот год принёс для каждого из нас что-то личное. Это были разочарования и радости, поражения и победы, ошибки и работа над их исправлением. Всё это — наш опыт, с которым мы пойдём дальше", — говорит Поклонская.

В видеообращении депутат пожелала народам России и Украины сплоченности, а всем странам — жить в мире.

>> Поклонская поделилась своими планами на Новый год

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