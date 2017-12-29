Лавров высказался о «дебиле» мировой политики

Ведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян поинтересовался у главы МИД России Сергея Лаврова, кто на сегодняшний день является главным дебилом мировой политики.

В ответ министр иностранных дел сказал:

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос».

Вопрос Тиграна Кеосаяна связан по крайней мере с двумя случаями, когда Сергей Лавров использовал слово «дебилы».

В 2015 году на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Лавров тихо произнес фразу «дебилы, ***» во время речи саудовского дипломата. Скорее всего, она относилась к кому-то из присутствующих журналистов, так как затем Лавров спросил у кого-то в зале: «Мы вам не мешаем?».

В 2016 году Лавров назвал «дебилом» оператора Reuters.

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