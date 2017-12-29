Песков рассказал о новогодних планах Путина

Президент России Владимир Путин встретит 2018 год с друзьями и семьей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, российский лидер «традиционно» проводит ночь с 31 декабря на 1 января дома в кругу родных и друзей.

"Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", — сказал Песков.