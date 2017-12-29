Ещё
Песков рассказал о новогодних планах Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о новогодних планах Путина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретит 2018 год с друзьями и семьей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, российский лидер «традиционно» проводит ночь с 31 декабря на 1 января дома в кругу родных и друзей.

"Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", — сказал Песков.

 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал разочарования года
Сказочное Бали утонуло в мусоре
Опубликовано фото готового участка Крымского моста
Рогозин посчитал «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью
Российский бизнес рекордно скупает валюту
Видео
01:00
Автобус врезался в остановку в Москве
ДТП Происшествия
00:50
Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку
Происшествия Катастрофы
01:00
Въехавший в остановку водитель автобуса госпитализирован
Происшествия
02:20
Тверская улица станет пешеходной
Новости Москвы
00:18
Кремль назвал разочарования года
Политика
04:06
Ургант схлестнулся в битве плохих шуток с Дорном
Шоу-бизнес
00:26
Власти прокомментировали установку бетонных блоков у метро
Новости Москвы
00:26
Столичные подземные переходы забаррикадируют
Новости Москвы Общество
01:00
Данко рассказал о предательстве Фриске
Шоу-бизнес
44:10
Смерть пронеслась рядом с Александрой Пахмутовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение