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Стало известно о планах Путина и Медведева на Новый год
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Путин и Медведев будут встречать Новый год с родными и близкими 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев не отступают от традиции и планируют встретить наступающий 2018 год дома с родными, передает ТАСС.

«Он (глава государства) традиционно его (Новый год) встречает дома, традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей», — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что этот праздник для президента — «семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно». «Так же будет традиционно и в этом году», — считает представитель Кремля.

Не исключено, что, как и в прежние новогодние дни, президент какое-то свободное время использует для любимых им занятий спортом. Владимир Путин, как известно, играет в хоккей и плавает, старается делать это ежедневно.

Дмитрий Песков не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

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Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала ТАСС, что председатель правительства «будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей». Она не исключила, что в выходные праздничные дни Медведев «покатается на лыжах в Сочи».

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