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Скандал о вмешательстве РФ начался в баре
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СМИ: скандал о «российском вмешательстве» начался после пьяных разговоров 

360tv.ru 13 часов назад

Поводом для начала расследования ФБР по вопросу «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году стали слова бывшего советника штаба американского лидера Дональда Трампа по имени Джорж Пападопулос. Об этом написало издание The New York Times.

По данным газеты, в мае 2016 года Пападопулос встретился в баре с австралийским дипломатом и рассказал ему о том, что российские власти располагают сведениями, способными навредить экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон.

Неизвестно, какую секретную информацию имел ввиду советник, зато сообщается, что перед тем, как поделиться такой тайной, он выпил изрядное количество спиртного.

После посиделок австралийский дипломат передал услышанное американским властям. Ряд источников утверждают, что именно с этого и началось распространение слухов о «российском вмешательстве».

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