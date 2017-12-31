Дело о «вмешательстве» РФ началось из-за алкоголя

«Российское вмешательство» в американские выборы было придумано в пьяном угаре

Неформальная беседа бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из «движущих факторов» начала расследования ФБР о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские президентские выборы. Об этом пишет газета New York Times.

По версии издания, разговор между Пападопулосом и австралийцем Александром Даунером состоялся в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms. За три недели до разговора Пападополосу якобы стало известно, что «Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании». Этой информацией и поделился с австралийцем подвыпивший советник Трампа.

В конце декабря стало известно, что к концу января 2018 года администрация американского президента должна составить список российских граждан, якобы причастных к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.