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Россия отказалась от рабочих из КНДР
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Все заявки на работу граждан КНДР в Приморье в 2018 году отклонены 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тысяч граждан из КНДР, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению данной резолюции.

Директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США рассчитывают, что Россия сократит найм северокорейских работников. МИД Японии в свою очередь призвал РФ не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР.

"Администрацией Приморского края по результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение более девяти тысяч иностранных граждан из КНДР, в том числе для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства. Однако квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство Югры подавало заявки в Минтруд на получение квот для граждан КНДР, однако все 156 заявок были отклонены.

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