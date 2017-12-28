Крымский министр потребовал миллион за репост

Глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский потребовал взыскать один миллион рублей с крымского общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, в котором Полонский был назван осведомителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ForPost.
«Новая газета» уточняет, что Полонский также требует обязать Талипова удалить эту информацию и опубликовать опровержение. «Это первый в России иск за репост в Telegram, а разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике», — отмечает издание.
Кроме того, иски к к Талипову подали также заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший заместитель начальника управления министерства Эрвин Мусаев, возглавляющий телеканал «Миллет».
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