Крымский министр потребовал миллион за репост

Крымский министр потребовал миллион рублей за репост в Telegram

Глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский потребовал взыскать один миллион рублей с крымского общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, в котором Полонский был назван осведомителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ForPost.

«Новая газета» уточняет, что Полонский также требует обязать Талипова удалить эту информацию и опубликовать опровержение. «Это первый в России иск за репост в Telegram, а разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике», — отмечает издание.

Кроме того, иски к к Талипову подали также заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший заместитель начальника управления министерства Эрвин Мусаев, возглавляющий телеканал «Миллет».

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