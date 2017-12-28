Аксенов: Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика пока по уровню предоставляемых услуг в отелях и пансионатах не выдерживает конкуренцию с Турцией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"С точки зрения средств размещения конкуренцию пока мы с той же Турцией в общем не выдерживаем, но понимание что делать есть. Владельцы отелей нас слышат. Мы со своей стороны, как органы власти, готовы реагировать, искать варианты облегчить жизнь нашим туроператорам", — сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что Крым будет успешным регионом.