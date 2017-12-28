В Крыму грядут отставки

Аксенов заявил о предстоящих отставках в органах власти Крыма

Новые отставки не исключены в муниципальных и республиканских органах власти в ближайшее время, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции в четверг.

"За три года уволено 39 республиканских руководителей, 11 руководителей муниципальных образований. Такая политика будет продолжена. Если не можешь выполнить свои обещания, всем будут даны оценки", — сообщил он.

В частности, по его словам, "возникают вопросы" к министерству строительства и архитектуры республики, должностные лица которого допустили рост задолженности по заработной плате на предприятии "Крымжелезобетон", где рабочие не получали зарплату пять месяцев. "Будет уволен сегодня первый заместитель [главы минстроя Крыма] Владимир Локтионов", — сказал он.

По словам Аксенова, будет проведен анализ и в отношении результативности работы главы минстроя Сергея Кононова по сносу самовольных построек в пляжной зоне приморских городов и заповедных зонах.

"Проведем анализ на днях. Если надо будет, дадим оценку первым лицам минстроя", — сказал он.