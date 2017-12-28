«Соответствующие ведомства» проверят замыслы Навального

Песков заявил о планах «соответствующего ведомства» проверить замыслы Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается в том, что "соответствующее ведомство" проверит замыслы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов, передает РИА "Новости".

"У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано", — отметил Песков.

Кроме того, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать сообщение Навального о подготовке такой акции, Песков сказал: "Никак".

Ранее ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Помимо этого в Кремле сочли необходимым проверить призывы Навального к бойкоту выборов.