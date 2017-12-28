США не питают иллюзий относительно «режима» в РФ

США не питают иллюзий относительно «режима» в России, с которым Вашингтон имеет дело, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которого цитирует РИА Новости.

«Что касается России, то у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело. В настоящее время у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны — Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши и другие выборы», — говорится в статье госсекретаря США, опубликованной в New York Times.

Он заявил, что «без мирного разрешения ситуации на Украине», что, по его словам, «должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей», с Москвой нельзя будет «вести дела в привычном режиме».