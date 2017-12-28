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Полеты РФ по Договору об открытом небе под угрозой срыва
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Источник рассказал об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС

Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко сообщил РИА Новости, что решение Москвы ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона. При этом военно-дипломатический источник сообщил агентству, что Россия ограничит количество аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям согласно Договору по открытому небу.

Как сообщило в сентябре издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках Договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями.

По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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