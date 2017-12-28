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Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению самой себе ущерба 

RT на русском 13 минут назад
Фото: ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что введённая Киевом транспортная блокада Донбасса нанесла в первую очередь урон Украине.

«Украина — «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — $1,8 млрд Причём блокаду ввела сама Украина», — говорится в сообщении в Twitter.

Кроме того, он отметил, что в ответ на просьбу госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возвращении российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе уместно предложить Вашингтону отменить поставки оружия Киеву.

Ранее в Госдепе сообщили, что Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.

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