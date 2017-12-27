Тиллерсон обратился к Лаврову с просьбой вернуть российских офицеров в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Подчёркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия», — сообщила она.

Secretary Tillerson spoke with #Russia FM Lavrov yesterday. Both sides emphasized concern re: #DPRK and importance of #GenevaProcess in #Syria. Sec Tillerson requested that Russia return its reps to Joint Center on Coordination & Control and decrease violence in eastern #Ukraine. pic.twitter.com/ITeImXKdwG— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 декабря 2017 г.

Кроме того, отмечается, что во время телефонного разговора Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию вокруг ядерной программы КНДР, а также переговоры по Сирии.

23 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали вернуть российских военнослужащих в состав СЦКК.

В МИД России не исключили возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации.