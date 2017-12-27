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Стала известна причина блокировки аккаунта Кадырова
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Стала известна причина блокировки аккаунта Кадырова 

Рамблер 3 часа назад

Компания Facebook объяснила причину блокировки аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram.

Как сообщает РИА «Новости», блокировка связана с внесением Кадырова в санкционный список США.

«Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — объяснили в компании.

>> Кадыров создал дополнительный аккаунт в Telegram для обратной связи с подписчиками

20 декабря Минфин США включил Рамзана Кадырова в так называемый «список Магнитского» из-за нарушений в области прав человека. Санкции предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны.

 Ещё 2 источника 
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