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ЦИК объяснил 30 млн Памфиловой
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В ЦИК пояснили «убийственные факты» о доходах Памфиловой за 2016 год 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Доходы главы Центризбиркома Эллы Памфиловой за 2016 год в 30,7 миллиона рублей складываются из зарплаты в 5,7 миллиона и средств от продажи недвижимости, сообщила в среду пресс-служба ЦИК, комментируя недавние публикации в СМИ.

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"В связи с растиражированными в СМИ "убийственными фактами" о трудовой биографии и доходах председателя ЦИК России Э. А. Памфиловой сообщаем: из 30 657 503,95 рубля годового дохода, указанного в декларации Э. А. Памфиловой за 2016 год, заработная плата составила 5 704 390,55 рубля. Этим исчерпываются средства, полученные из государственного бюджета", — говорится в сообщении пресс-службы.

Остальные 24,16 миллиона, указали в ведомстве, "это разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка, и не имеющий никакого отношения к зарплате".

"Что касается трудовой биографии Эллы Александровны, сообщаем: профсоюзную организацию завода Памфилова возглавляла менее трех лет из двенадцати (с октября 1986 по август 1989 г.г.), работая до этого мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом (с 1976 года). Прозвучавшие личные комментарии А. А. Навального могут восприниматься только как мелкая месть, не достойная ни политика, ни мужчины", — отметили в пресс-службе.

В понедельник Центризбирком отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости.

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