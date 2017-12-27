Пока вы спали: как Россия «повторила» операцию «Анадырь»

Пока вы спали: как перебросили войска РФ в Сирию

Раскрыты подробности переброски войск в Сирию в 2015 году

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что переброска российских войск в Сирию осенью 2015 года проходила скрытно и продолжалась на протяжении месяца. Герасимов отметил, что у России не было опыта переброски войск на такое расстояние, за исключением операции «Анадырь» 1962 года, когда СССР перебросил войска на Кубу. По словам генерала, большая часть времени ушла на обеспечение переброски войск, пришлось «создавать инфраструктуру, систему всестороннего обеспечения, включая материально-техническое».

Главный юрист «Роснефти» задержан по делу Шакро Молодого

Задержание бывшего главы отдела Следственного комитета по Центральному округу столицы и действующего руководителя юридического отдела компании «Роснефть» Алексея Крамаренко связно с делом о коррупции в СК, сообщает «Интерфакс». Главным подозреваемым по этому делу является генерал Денис Никандров. Кроме него по делу проходят следователи Михаил Максименко, Александр Ламонов и так называемый вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой.

Россия выделит Турции кредит на С-400

Турция получит от России кредит на покрытие 55% от общей суммы контракта на поставку С-400, рассказал «Коммерсанту» глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, 45% Турция выплатит в качестве аванса за поставку комплексов, еще 55% покрываются из российских кредитных средств. Начать поставки C-400 планируется в марте 2018 года.

На Пентагон подали в суд три американских города

Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали в суд на Пентагон, передает AP. Военное ведомство США обвинили в том, что оно не сообщало ФБР о военных, которым запрещено иметь оружие из-за судимостей. По мнению властей трех городов, это привело к массовому убийству в техасской церкви в ноябре. Стрельбу устроил бывший военнослужащий американских ВВС Девин Патрик Келли. Ранее он был разжалован, приговорен к году тюрьмы и лишен права на пенсию и льготы для военнослужащих. Согласно закону, его имя должно было попасть в базу лиц, которым запрещено продавать оружие, однако Пентагон не передал данные Келли ФБР.

Жители Приморья получили счета за электричество на миллионы рублей

Более 30 жителей Приморья оказались должны за электричество миллионы рублей. ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) по ошибке направила им некорректные счета. Так, одна из жительниц оказалась должна 2,8 млн рублей за электричество. Другой местный житель получил счет за потребление почти 100 млн кВт*ч. Энергокомпания принесла извинения потребителям и направила им корректные квитанции.