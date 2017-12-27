Почему выдвижение Путина прошло без него?

Почему выдвижение Путина прошло без Путина?

Церемония выдвижения Владимира Путина на четвертый президентский срок прошла во вторник в 57-м павильоне ВДНХ, где проходит выставка «Россия — моя история».

Экспозиция о 1000-летней истории правления Рюриковичей и Романовых, а также о событиях первой половины XX в. подготовлена Патриаршим советом по культуре, сказано на сайте ВДНХ. Поддержавшую выдвижение Путина инициативную группу из 668 депутатов

Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции, а также звезд культуры, искусства и спорта возглавила руководитель созданного Путиным детского центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Мы поддержали курс развития без потрясений», — заявила она после того, как собравшиеся единогласно поддержали предложение выдвинуть Путина в президенты. Во время голосования все присутствовавшие встали.

Сам кандидат в президенты в процедуре не участвовал. По словам Шмелевой, он лишь дал личное согласие выдвинуться от этой группы депутату Госдумы Станиславу Говорухину, возглавлявшему общественный предвыборный штаб Путина на выборах 2012 г. Говорухина, впрочем, на собрании также не было — по состоянию здоровья, объяснила Шмелева.

Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов участвовать в выдвижении накануне собрания инициативной группы, в понедельник, 25 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Путина достаточно загруженный график, а по закону его участие в подобном мероприятии не требуется. Во вторник Путин планировал посетить заседание правительства России, как традиционно делает перед каждым Новым годом, а также провести неформальную встречу с лидерами стран — членов СНГ в Ново-Огареве, рассказал Песков во вторник. Кроме того, в этот день президент побывал на общероссийской новогодней елке в Кремле, где поговорил с детьми.

В Госдуме рассказали о начале сбора подписей в поддержку Путина

Участники инициативной группы на присутствие Путина и не рассчитывали. «Он высказал свое желание [выдвигаться], но есть инициативная группа, которая предлагает ему пойти [на выборы]. Поэтому это не принципиально, чтобы он был сегодня, все равно мы мысленно с ним, а он с нами, — пояснил журналистам продюсер Иосиф Пригожин. — Он и не должен был прийти, я так думаю. Главное — что мы за фундаментальную стабильность, за спокойствие, это для нас очень важно». Не ожидала увидеть Путина во вторник и супруга Пригожина, певица Валерия, призналась она журналистам.

Путин уже сделал программные заявления на площадках двух своих ключевых политических инструментов — форума Общероссийского народного фронта и съезда партии «Единая Россия», отмечает политолог Евгений Минченко. «Лучшее — враг хорошего. Видимо, в данном случае подход такой, что инициативная группа — это техническая история», — полагает эксперт.

Многие участники инициативной группы станут доверенными лицами Путина, но не все, сообщили «Ведомостям» два члена группы и близкий к Кремлю собеседник. По закону о гарантиях избирательных прав стать доверенными лицами не смогут депутаты Госдумы и сенаторы, составившие значительную часть инициативной группы. В то же время поддержавшая Путина партия «Родина» планирует представить свой список персон, которых считает достойными стать доверенными лицами, сказал «Ведомостям» представлявший партию в инициативной группе ее председатель Алексей Журавлев.

Депутаты и сенаторы могут быть включены в состав предвыборного штаба Путина, не исключили несколько близких к Кремлю собеседников. По словам двух из них, первоначально предполагалось, что во время нынешней кампании публичного штаба у Путина не будет, а технический штаб возглавит чиновник администрации президента. Но «концепцию изменил сам Путин», отмечают собеседники, сказав на пресс-конференции 14 декабря, что хотел бы видеть во главе своего штаба «людей авторитетных, известных в стране».

В кампании Путина так или иначе будут задействованы все политические силы, поддержавшие его выдвижение, говорят близкий к Кремлю человек и участник инициативной группы. Регионам уже дано указание объединить усилия «Единой России», ОНФ и других поддержавших Путина партий как в сборе подписей, так и при агитации, добавляет близкий к Кремлю собеседник. По его словам, активные переговоры между будущими участниками региональных штабов должны начаться уже с 27 декабря.