Украина попытается отобрать у России шельф Крыма

Как Украина собирается отсудить шельф и прибрежные воды Крыма

В феврале 2018 года Киев подаст в международный трибунал ООН меморандум о нарушении Москвой конвенции по морскому праву, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Спор касается прибрежных вод и шельфа Крыма. Украинские власти надеются, что суд ООН закрепит статус полуострова как украинской территории и заставит Россию выплатить компенсацию. По мнению экспертов, подобные претензии не имеют правовой основы и являются политически мотивированными. На что рассчитывают в Киеве, выяснял RT.

«Никакой правовой основы»

В феврале 2018 года в Международном трибунале ООН по морскому праву начнут рассматривать претензии Украины к России относительно якобы незаконного использования акватории и шельфа Крыма. Об этом в эфире украинского «5 канала» рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы завершаем нашу работу с меморандумом по морской конвенции, он будет представлен на рассмотрение арбитража в феврале следующего года», — отметила Зеркаль.

Иск о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву от 1982 года Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге ещё в 2016 году. По мнению украинской стороны, Москва незаконно ведёт хозяйственную деятельность в прибрежных водах Крыма и на его шельфе. В частности, возмущение Киева вызвало «хищение со стороны РФ морских ресурсов, загрязнение воды и негативное влияние на экологию Чёрного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста».

22 декабря 2016 года был сформирован международный арбитраж, который в мае 2017-го установил сроки рассмотрения иска. Украина должна до 19 февраля 2018 года предоставить меморандум с объяснением своих позиций и юридически обоснованным подтверждением претензий к России. Наша страна, в свою очередь, должна направить в арбитраж контрмеморандум с объяснением своей позиции к 19 ноября 2018 года.

«Претензии Украины не имеют под собой абсолютно никакой правовой основы, — прокомментировал ситуацию в беседе с RT член постоянной палаты третейского суда в Гааге по морскому праву, профессор кафедры международного права МГЮА им. Кутафина Камиль Бекяшев. — Более того, претензии Украины противоречат международному праву, потому что Крым, и это свершившийся факт, является частью Российской Федерации. Воды Крыма принадлежат Российской Федерации, и никто не может оспаривать это ни в каком международном суде».

«Обречено на провал»

Основанный в 1982 году Международный трибунал ООН по морскому праву занимается преимущественно разрешением спорных вопросов между странами, подписавшими и ратифицировавшими Международную конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Россия и Украина относятся к числу таких государств.

В отношении спора по Крыму между Россией и Украиной установлены следующие сроки: после того как суд получит российский контрмеморандум, Украина до 19 апреля 2019 года должна подготовить свои возражения, а затем Россия будет иметь возможность ответить до 19 сентября 2019 года.

Как отмечает Зеркаль, главный вопрос, который должен решить арбитражный суд ООН в ближайшие два года, — может ли он вообще рассматривать это дело.

«Будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела. То есть первый результат может быть уже в 2019 году», — заявила замминистра МИД Украины.

По словам Бекяшева, действия Украины — это «обман международного общественного мнения», поскольку Россия обеспечивает эффективное хозяйствование и рациональное использование ресурсов в прибрежных водах Крыма и не нарушает никаких международных норм.

«Я считаю, что Международный трибунал ООН по морскому праву просто откажет Украине в приёме меморандума: нельзя же всё что вздумалось принимать в производство и потом годами всё это рассматривать. Это всё обречено на провал», — утверждает эксперт.

Вопрос статуса

Если же Международный трибунал всё-таки начнёт рассматривать украинские претензии к России, то неизбежно встанет вопрос о статусе полуострова, считает Бекяшев.

«В первую очередь трибунал должен определить статус полуострова. Без его определения дальнейшее рассмотрение вопроса невозможно», — подчеркнул эксперт.

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, Киев надеется, что международный судебный орган тем самым подтвердит претензии Украины на Крым.

«Конечно, Украина мечтает о всемирном осуждении России и всемирном признании Украины жертвой российской агрессии. Это политический шаг», — заявил Асафов.

По мнению Бекяшева, для удовлетворения претензий Украины должно быть принято решение международного суда о признании нелегитимным волеизъявления крымского народа на референдуме о статусе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года.

«Я считаю, что им это не удастся, так как всё было решено в соответствии с Уставом ООН, где говорится, что каждый народ имеет право на самоопределение вплоть до отделения», — утверждает эксперт.

Кроме того, поскольку решение вопроса о статусе полуострова не входит в юрисдикцию Международного морского суда, он может отложить рассмотрение украинского меморандума, потребовав сначала решить вопрос о статусе Крыма в Международном суде ООН.

Но даже если международные судебные инстанции примут решение не в пользу России, то наша страна вполне может не признать его. Такого рода случаи в мировой юридической практике не редкость, объясняет юрист.

«Были случаи с российской стороны, когда мы не признавали решения Международного трибунала по морскому праву. Мы считали, что они были приняты незаконно, — отмечает Бекяшев. — Мы также не признавали некоторые решения постоянной палаты третейского суда в Гааге. Мы признаём только те решения, которые легитимны и соответствуют международному праву».

Максимальное давление

В интервью «5 каналу» Зеркаль также сообщила, что Украина будет продолжать судиться с Россией по двум ранее поданным в международный суд ООН в Гааге искам: о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

В апреле 2017 года суд ООН уже вынес первые решения по этим делам: он признал отсутствие обоснования для введения обеспечительных мер по конвенции о финансировании терроризма, однако ввёл такие меры по второму иску, призвав Россию обеспечить в Крыму образование на украинском языке и гарантировать право крымских татар на представительство.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 27 ноября 2017 года на ассамблее Международной морской организации поднял вопрос о строительстве Крымского моста, якобы мешающего судоходству в Керченском проливе. Также в международном суде в Гааге сейчас рассматривается иск «Нафтогаза» к России на возмещение убытков на $7 млрд из-за потери крымских активов компании после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

По мнению Асафова, стратегия Киева заключается в максимальном вовлечении в разбирательства различных международных инстанций, чтобы с их помощью попытаться оказать давление на Москву.

«Это абсолютно политически ангажированные процессы, никакой правды они этим добиться не планируют. Задача — как можно больше насолить России. Не важно, является это юридически оправданным или нет, — считает Асафов. — Я думаю, что мы увидим ещё иски, связанные с экологическими претензиями, с правами животных и чем-нибудь уж совсем парадоксальным».