Ещё
Украина «атакует» воды вокруг Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина «атакует» воды вокруг Крыма в феврале 

Ридус 6 часов назад
Фото: © most.life

Меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву будет передан Украиной в Международный арбитражный суд в феврале 2018 года, сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы завершаем нашу работу по поводу меморандума по морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение арбитража в феврале следующего года. Потом у россиян есть три месяца чтобы подать свои возражения», — сообщила дипломат в эфире украинского «Пятого телеканала».

Зеркаль рассказала, что в Киеве продолжается работа еще над двумя исками: о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Первые промежуточные результаты по всем делам могут быть в 2019 году, а окончательные — в 2021.

Спор о водах вокруг Крымского полуострова киевские власти инициировали в сентябре 2016 года, обвинив Москву в нарушении суверенных прав Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Киев требует прекратить нарушение прав и компенсировать ущерб.

Российскую сторону в процессе представляет директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, украинскую — Елена Зеркаль.

Постоянная палата третейского суда в Гааге дала Украине на подготовку иска срок до 19 февраля 2018 года. Меморандум должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения, передает ТАСС.

Россия, со своей стороны, к 19 ноября 2018 года должна будет представить в Международный арбитраж «контрмеморандум» с возражениями.

Ридус: последние новости
Захаровой присвоен новый дипломатический ранг Пранкеры подловили постпреда США при ООН Никки Хейли на вранье Выдвижение Грудиниа в президенты — результат двух сделок Зюганова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать ошалела от отражения дочери в зеркале
Россия сократит для США число аэродромов
Канадец 47 лет не открывал подарок бросившей его девушки
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
Сын Шаинского назвал причину смерти отца
Видео
Мать ошалела от отражения дочери в зеркале
В мире
00:24
Шоколад с личинками. Британка получила мерзкий подарок
Происшествия Безумный мир
00:00
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
В мире
03:21
«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным
Общество
00:42
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Шоу-бизнес
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:45
Стало известно прозвище полковника Захарченко
Происшествия
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение