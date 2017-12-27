Украина «атакует» воды вокруг Крыма в феврале

Меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву будет передан Украиной в Международный арбитражный суд в феврале 2018 года, сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы завершаем нашу работу по поводу меморандума по морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение арбитража в феврале следующего года. Потом у россиян есть три месяца чтобы подать свои возражения», — сообщила дипломат в эфире украинского «Пятого телеканала».

Зеркаль рассказала, что в Киеве продолжается работа еще над двумя исками: о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Первые промежуточные результаты по всем делам могут быть в 2019 году, а окончательные — в 2021.

Спор о водах вокруг Крымского полуострова киевские власти инициировали в сентябре 2016 года, обвинив Москву в нарушении суверенных прав Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Киев требует прекратить нарушение прав и компенсировать ущерб.

Российскую сторону в процессе представляет директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, украинскую — Елена Зеркаль.

Постоянная палата третейского суда в Гааге дала Украине на подготовку иска срок до 19 февраля 2018 года. Меморандум должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения, передает ТАСС.

Россия, со своей стороны, к 19 ноября 2018 года должна будет представить в Международный арбитраж «контрмеморандум» с возражениями.