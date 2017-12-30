Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом своего американского коллегу Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

В поздравлении говорится, в частности, о том, что в современном нестабильном мире России и США необходимо выстраивать конструктивный диалог, чтобы вместе искать ответы на глобальные вызовы и угрозы. Российский лидер отметил также важность того, чтобы отношения двух сторон выстраивались на основе принципов равноправия и взаимного уважения. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — говорится в поздравлении.